Dünya Beyin yiyen amip şebeke suyuna karıştı

Beyin yiyen amip şebeke suyuna karıştı

Dünya

Beyin yiyen amip şebeke suyuna karıştı

ABD Texas'ta yetkililer kentin şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığını ve çeşme suyunun kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

27 Eylül 2020, Pazar 10:36 Son Güncelleme:
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ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi. 

Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı. 


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