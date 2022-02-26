Beyinde sadece şarkı söylemeye tepki veren nöronlar keşfedildi

Bilim insanları ilk defa insan beyninde şarkı söylemeye yanıt veren ama müziğin diğer türlerine tepkisiz kalan nöronlar tespit ettiler.

İşitsel kortekste bulunan bu nöronlar, belirli ses ve müzik kombinasyonlarına yanıt veriyor gibi görünürken, gündelik konuşma ya da enstrümantal müziğe cevap vermiyorlar.

Current Biology adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni araştırma, sinirsel faaliyetin bir göstergesi olarak beyindeki kan akışını ölçen ‘fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme’ (fMRI) tekniğini kullanarak beyinde genel olarak müziğe yanıt veren bir nöron grubunu daha önce keşfeden aynı ekip tarafından yapılan eski araştırmalara dayanıyor.

ABD’de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bilişsel sinirbilim profesörü olarak görev yapan, araştırmanın kıdemli yazarı Nancy Kanwisher, şunları söyledi: “İnsan bilişsel sinirbilimi alanında kullanılan yöntemlerin büyük kısmıyla sinirsel temsilleri görmeniz mümkün değil. Ulaşabileceğimiz veri türlerinin çoğu, bize burada bir şeyler yapan bir beyin bölümü olduğunu düşündürse de bu fazlasıyla sınırlı. Orada neyin temsil edildiğini anlamak istiyoruz.”