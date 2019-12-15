Beyinde yeme isteğini değiştiren özel bir devre keşfedildi

Bilim adamları beyinde yeme isteğini değiştiren yeni bir devreyi tanımladı. ABD'nin Georgia Üniversitesi’ndeki bilim adamları, bazı kişilerin beyinlerinde düşünmeden içgüdüsel olarak hareket etmeyi sağlayan devreyi keşfetti. Bu devre aşırı veya sık yemeye ve bunun sonucunda da şişmanlığa neden oluyor.

Science Daily'in haberine göre, Georgia Üniversitesi'nden Emily Noble ve ekibinin fareler üzerinde yaptığı çalışmalarda yeme dürtüsünü harekete geçiren melanin yoğunlaşma hormonu (MCH) olduğunu tespit etti. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada beyindeki MCH seviyelerindeki yüksekliğin gıda tüketimini artırabileceği ve bunda ilk defa dürtülerin rol oynadığı ortaya kondu.

Beyindeki MCH üreten hücrelerin olduğunu söyleyen araştırma ekibinden Emily Noble, yaptıkları deneyde farelerin yemek yeme tutumlarının daha dürtüsel olduğunu bulduklarını açıkladı. Noble, “Beyninizde dürtüsel gıdalara hayır diyememe kapasitenizi temel alan bir fizyoloji var” diyor.

Bu keşifin, gelecekte bilim insanlarının aşırı iştah ve yemek yeme dürtüsünün kontrol altına alınarak, diyet veya tatsız yiyecekleri yemeye gerek kalmadan kilo vermeyi sağlayacak tedavi metaotları geliştirmelerine yardımcı olacağı düşünülüyor.