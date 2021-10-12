Türkiye Beykent Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Beykent Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Türkiye

Beykent Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

12 Ekim 2021, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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