Beykent Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor!
Beykent Üniversitesi 2 profesör ile 8 doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular 14 Haziran’da sona eriyor. Peki, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi’ne 10 öğretim üyesi alıyor. İşte Beykent Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları ve ilanın detayları…
Beykent Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Periodontoloji Anabilim Dalı, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerine öğretim üyesi alıyor.
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