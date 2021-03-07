Türkiye Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

07 Mart 2021, Pazar 16:50 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İlan detayları için tıklayın.

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