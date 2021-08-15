Türkiye Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

15 Ağustos 2021, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 15 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı.

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