Türkiye Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi, belirlenen bölümleri için Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 18 öğretim üyesi alacak.

14 Şubat 2021, Pazar 17:27 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi, belirlenen bölümleri için Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 18 öğretim üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  Meslek  Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 18 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.

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