Türkiye Beykent Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 19 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı

10 Ağustos 2021, Salı 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 19 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" açıklaması yapıldı.

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