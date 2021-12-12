Türkiye Beykent Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

12 Aralık 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  programlarına,  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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