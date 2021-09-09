Türkiye Beykent Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

09 Eylül 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır "açıklaması yapıldı.

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