Türkiye Beykent Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Beykent Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alıyor

02 Temmuz 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İletişim Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 



 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Rauf Tamer
Demokrat Amca
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Engellileri dövüp serbest kalmıştı! Bugün tutuklandı