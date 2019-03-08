Beykent Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak. İşte başvuru şartları...

Beykent Üniversitesi Matematik, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Diş Hastalıkları Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, İktisat, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Tıbbi Farmakoloji alanlarında 21 öğretim üyesi alacak. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru detayları…

Beykent Üniversitesi 5 Profesör, 6 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacak.

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Beykent Üniversitesi’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen – Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 21 Öğretim Üyesi alınacak. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekiyor.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekiyor.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekiyor.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. 8 – 22 Mart tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.