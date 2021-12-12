Beykent Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 27 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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