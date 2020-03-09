Beykent Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

İstanbul'da yer alan Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp Fakültesi bünyesine 29 öğretim üyesi alacak. 8 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan ilan için başvuru süresi 15 gün. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi ilanına başvurmak isteyen adaylar, T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile başvurabilirler.



