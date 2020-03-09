Türkiye Beykent Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

İstanbul'da bulunan Beykent Üniversitesi, 29 öğretim üyesi alacak. 8 Mart'ta yayınlanan öğretim üyesi alımı ilanı için başvuru süresi ise 15 gün. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ve öğretim üyesi başvuru şartları hakkındaki detaylar haberimizde.

09 Mart 2020, Pazartesi 15:41 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yer alan Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp Fakültesi bünyesine 29 öğretim üyesi alacak. 8 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan ilan için başvuru süresi 15 gün. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi ilanına başvurmak isteyen adaylar, T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile başvurabilirler.

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayın.


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