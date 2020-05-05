Beykent Üniversitesi 29 öğretim üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 29 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.



