Beykent Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
29 Eylül 2021, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.