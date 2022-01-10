Türkiye Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 33 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 18:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimleri, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 33 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır."Açıklaması yapıldı.


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