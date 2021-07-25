Türkiye Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

25 Temmuz 2021, Pazar 16:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alımı yapacak. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı.

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