Türkiye Beykent Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi 4 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.

25 Temmuz 2021, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi 4 öğretim elemanı alımı yapacak. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 4 Öğretim Görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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