Türkiye Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

20 Haziran 2021, Pazar 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacak. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı.

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