Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 7 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Beykent Üniversitesi 6 ayrı bölüme 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacak.

Başvuru ve sınav tavimi şu şekilde:

Duyuru Başlangıç Tarihi : 29.09.2020

Son Başvuru Tarihi : 13.10.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 15.10.2020

Sınav Tarihi : 19.10.2020

Nihai Değerlendirme Tarihi : 21.10.2020

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

İstenen belgeler ise ilan sayfasında belirtildi.







