Türkiye Beykent Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacak! İşte başvuru detayları
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Beykent Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacak! İşte başvuru detayları

Beykent Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacak! İşte başvuru detayları

Türkiye

Beykent Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacak! İşte başvuru detayları

Beykent Üniversitesi 8 personel almak için ilan açtı. İlana göre 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alınacak. İşte ilana dair detaylar.

30 Eylül 2020, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 7 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Beykent Üniversitesi 6 ayrı bölüme 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacak.

Başvuru ve sınav tavimi şu şekilde:

Duyuru Başlangıç Tarihi : 29.09.2020

Son Başvuru Tarihi : 13.10.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 15.10.2020

Sınav Tarihi : 19.10.2020

Nihai Değerlendirme Tarihi : 21.10.2020

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

İstenen belgeler ise ilan sayfasında belirtildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
HDP’ye operasyon...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
"Minsk Grubu" denen komedi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzmanlardan dolu yağışı açıklaması: Devam edecek