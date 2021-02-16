Türkiye Beykent Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Beykent Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

16 Şubat 2021, Salı 17:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için 8 öğretim üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.

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