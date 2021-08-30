Türkiye Beykent Üniversitesi Akademik Personel alacak

Beykent Üniversitesi Akademik Personel alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi Akademik Personel alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel alacağını duyurdu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 17:02 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 19 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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