Türkiye Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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