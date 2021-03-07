Türkiye Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

07 Mart 2021, Pazar 16:43 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi'ne ilanda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 araştırma görevlisi alınacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

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