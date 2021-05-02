Türkiye Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyoterapi bölümüne öğretim elemanı alacağını duyurdu.

02 Mayıs 2021, Pazar 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyoterapi bölümüne öğretim elemanı alacak. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır." açıklamasında bulundu.

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