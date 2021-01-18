Türkiye Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Beykent Üniversitesi açtığı ilanda 1 öğretim üyesi alacağını açıkladı. İlanın başvuru şartları ve detayları ise ilan sayfasında verildi. İşte baz detaylar.

18 Ocak 2021, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak. 1 tane öğretim üyesi alacağını bildiren Beykent Üniversites Rektörlüğü, şu açıklamayı yaptı:

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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışacak olan uzman kadrosu için 17 Ocak'ta başlayan başvurular, 15 gün sonra sona erecek.

İlana başvuru şartları ve detaylar için tıklayın.

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