Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak. 1 tane öğretim üyesi alacağını bildiren Beykent Üniversites Rektörlüğü, şu açıklamayı yaptı:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışacak olan uzman kadrosu için 17 Ocak'ta başlayan başvurular, 15 gün sonra sona erecek.