Beykoz Belediye Başkanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacağını açıkladı.
27 Ocak 2022, Perşembe 15:47 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 5 adet 7 nci dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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