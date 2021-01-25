Türkiye Beykoz Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Beykoz Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

Beykoz Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 4 öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.

25 Ocak 2021, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü doktor öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlan metninde, "Üniversitemiz  çeşitli  bölümlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

25 Ocak'ta başlayan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. İlana başvurular ise Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayın.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Hakan Çelik
Rekorda Türkiye etkisi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Akılsız dost
Rauf Tamer
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 25 Ocak korona tablosu