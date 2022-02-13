Türkiye Beykoz'da eli bıçaklı trafik magandası dehşeti yaşattı

Beykoz'da eli bıçaklı trafik magandası dehşeti yaşattı

Türkiye

Beykoz'da eli bıçaklı trafik magandası dehşeti yaşattı

İstanbul Beykoz'da yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti.

13 Şubat 2022, Pazar 12:50 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan, Yeni Riva Yolu üzerinde meydana gelen olayda, otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile otomobilin sürücüsü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı. 

Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.  

ELİ BIÇAKLI MAGANDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI 

Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. 

Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. 

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