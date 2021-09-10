Türkiye Beykoz'da lüks villaya şok baskın! 25 kişi gözaltına alındı

Beykoz'da lüks villaya şok baskın! 25 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Beykoz'da lüks villaya şok baskın! 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beykoz’da lüks bir villaya sürekli lüks araçların girip çıktığını fark eden polisler çalışma başlattı. Yapılan takiplerde, villanın casino gibi işletildiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.

10 Eylül 2021, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yılların en ilginç kumar operasyonunu Beykoz Çavuşbaşı’nda düzenledi.

SÜREKLİ LÜKS ARAÇLAR GİRİP ÇIKIYORDU

Polis ekipleri, lüks bir villaya her gün değişik marka ve modellerde lüks araçların girip çıkmasından şüphelendi.



SEYYAR SATICI GİBİ ÇEVREDE TAKİP YAPTILAR

Sivil polis ekipleri, villanın bulunduğu bölgede günlerce seyyar satıcı kılığında çalıştı. Sonunda lüks villanın küçük bir Casinoya dönüştürüldüğünü tespit etti.

CASİNO VİLLAYA OPERASYON

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, mahkemede arama belgesi alarak lüks villaya operasyon düzenledi.

2’Sİ YABANCI UYRUKLU 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda kumar oynattıkları belirlenen 5 kişi ile kumar oynamak üzere villada bulunan 2’si yabancı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı… Villanın katlarında yapılan aramalarda, kumar oynanması için özel olarak dizayn edilmiş masalar, para yerine kullanılan pullar ve çok sayıda silah ve mermiler ele geçirildi ele geçirildi.

LÜKS ARAÇLARDA DA KUMAR METARYELLERİ BULUNDU

Zanlıların lüks araçlarında da yapılan aramalarda, kumar sırasında para yerine geçen pullar ele geçirildi.

KUMAR VE SİGARA İHLALİ CEZASI

Gözaltına alınan zanlılara kumar oynamak ve oynatmaktan adli işlem yapıyorken, ayrıca “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Tedbirlerine Uymamak ve Kapalı Alanda sigara İçmekten dolayı toplamda 120 bin 216 TL idari işlem uygulandı…

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