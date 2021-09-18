Türkiye Beykoz’da tarihi çınar devrildi, sahil yolu trafiğe kapandı

Beykoz’da tarihi çınar devrildi, sahil yolu trafiğe kapandı

Türkiye

Beykoz’da tarihi çınar devrildi, sahil yolu trafiğe kapandı

Beykoz Anadoluhisarı Sahil yolunda bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi çınar ağacı, çıkan fırtına sebebiyle yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle sahil yolu iki yönlü trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anı ve vatandaşın son anda kaçışı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

18 Eylül 2021, Cumartesi 23:33 Son Güncelleme:
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Olay saat 19.30 sıralarında Beykoz Körfez Caddesi Anadoluhisarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 200 yıllık olduğu öğrenilen tarihi çınar ağacı,

fırtına sebebiyle yola devrildi. Yolu boydan boya kapatan ağaç, cadde üzerinde bulunan bir banka şubesinin camlarına zarar verirken çevredeki diğer esnafın dükkanlarında hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve belediye ekipleri tarafından yapılan uzun çalışmalar sonucu ağaç parçalara ayrılarak kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Belediye çalışanları arasında ufak çaplı tartışma çıktı. Polis ekipleri tartışmayı büyümeden yatıştırdı. Cadde üzerinde bulunan başka bir ağacın yıkılma riskini ortadan kaldırmak için ekipler ağacı kökünden kesti. Anadoluhisarı sahil yolu mevkii her iki istikamette de trafiğe kapandı.

Olayın görgü tanığı Mustafa Babuz "Fırtına başladıktan yaklaşık beş dakika sonra, ağaçta çatırdama hissedildi. Çatırdamayı buradaki esnaf arkadaşımız fark ediyor. Fark eden esnaf arkadaşımız o anda insanları uzaklaştırıyor. Uzaklaştırdıktan sonra ağaç beş saniye içerisinde yıkılıyor.

Alt zemin çok fazla betonla kaplandığı için ağaç beslenemiyor. Oksijensiz kalıyor. Beslenemeyen ağaç kökünden çürüyor. Böyle bir tarihi çınar ağacı yok olup gitti. Yaklaşık 200 yıllık bir ağaç bu. Allahtan bir cana zarar gelmedi. Bir iki araca zarar verdi. Birde esnafımız zarar gördü. " ifadelerini kullandı.

MASALARI TOPLARKEN AĞACIN ALTINDA KALIYORDUK

Cadde üzerinde kuruyemiş dükkanı sahibi Cem Yiğit "Rüzgar başladı, fırtına çıktı. Yan esnafımızın masa ve sandalyelerini kurtaralım derken ağacın altında kalıyorduk az daha. Feci bir ses geldi. Şok olduk on dakika kendimize gelemedik. Çok şükür yaralanan olmadı. Maddi hasarımız var. Kepenkler, tenteler falan yıkıldı. Ama buna şükürler olsun kimsenin canına bir şey olmadı. " ifadelerini kullandı.

DHA

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