Beyler mutfakta aşçılara taş çıkartıyor

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında eve kapanan oyuncular aşçılara taş çıkartıyor. Şahan Gökbakar eşi ve iki çocuğu için ekşi mayalı ekmek yaptı. Erdal Özyağcılar hamur açıp tavada lavaş pişirdi.

Önlüğü taktı puding yaptı

Emre Karayel önlüğü takıp puding yaptı. İbrahim Büyükak ise mercimek köftesi konusundaki hünerlerini gösterdi. Eşi Nurdan Beşen çok lezzetli olduğunu söyledi.





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