Beyler mutfakta aşçılara taş çıkartıyor
Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında eve kapanınca sosyal medyada yemeklerin biri gidiyor biri geliyor. Herkes aşçı, herkes fırıncı oldu. Bu akıma ünlü isimler de kapıldı.
03 Nisan 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında eve kapanan oyuncular aşçılara taş çıkartıyor. Şahan Gökbakar eşi ve iki çocuğu için ekşi mayalı ekmek yaptı. Erdal Özyağcılar hamur açıp tavada lavaş pişirdi.
Önlüğü taktı puding yaptı
Emre Karayel önlüğü takıp puding yaptı. İbrahim Büyükak ise mercimek köftesi konusundaki hünerlerini gösterdi. Eşi Nurdan Beşen çok lezzetli olduğunu söyledi.
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