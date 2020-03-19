Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları

Beylerbeyi Sarayı ve bulunduğu bölge Bizans Dönemi’nden itibaren farklı yapılara ev sahipliği yaptı. Bizans Dönemi’nden 19. yüzyılın başlarına kadar “İstavroz Bahçesi” olarak anılan bölgede ilk Beylerbeyi saray yapısı II. Mahmud tarafından inşa ettirildi. Geçirdiği bir yangın sonrasında daha sağlam bir yapı kurulması ihtiyacını hisseden Sultan Abdülaziz, yapıyı tamamen yıktırarak yeniden inşa ettirdi. 1863-65 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı bu kez ek binalarıyla beraber 3000 metrekarelik bir alanı kaplayan bugünkü görünümüne kavuştu.

Beylerbeyi Sarayı’nın işçilikleri dikkat çekici

Bugün Mabeyn ve Harem bölümlerinin yer aldığı ana yapısı ziyarete açık olan Beylerbeyi Sarayı, deniz köşkleri, tüneli, set bahçeleri, Sarı Köşk, Mermer Köşk ve Ahır Köşk gibi farklı amaçlara hizmet eden ek yapılarıyla da dikkat çekici.

Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe ile beraber İstanbul’un süslemeleriyle dikkat çeken saraylarından. Hem iç mimarisinde ve detaylarında hem de dış cephesinde zarif işçiliklerin dikkat çektiği saray, Neoklasik, Barok ve Rönesans sanat üsluplarının izlenebileceği güzellikte.

Mimarisinde batı ve doğu tarzlarının harmanlandığı Beylerbeyi Sarayı, kullanım planı açısından da Türk Evi özellikleri gösterir. Bodrumuyla beraber üç katlı olan yapıda 24 oda ve 6 salon bulunmaktadır. Zemin döşemelerinin çoğu Mısır’dan özel olarak getirilen hasırlarla yapılan sarayın salon ve odalarını hereke halıları, Baccarat kristali avizeler, Avrupa ve Osmanlı üretimi saatler, Uzak Doğu porselenleri gibi eşyalar süslemekte.

Zengin çeşitlilik

Beylerbeyi Sarayı’nın dekorasyonunda en çok dikkat çeken kısımlardan biri de tavan süslemeleridir. Sarayı inşa ettiren Sultan Abdülaziz, sarayın süslemeleriyle bizzat ilgilenmiştir. Resme ilgisi ve yeteneği olan Sultan Abdülaziz, süslemeler için örnek olması adına kendisi de eskizler çalışmış, Avrupa’dan ressamlar getirtti. Kalem işi ve hat sanatı alanında dönemin usta isimlerinin işlediği süslemeler, sarayda zengin bir çeşitliliğe sahip.

Doğa desenleri hakim

Tavan, tavan etekleri ve duvarlarda görülen kitabeler devrin hattatlarından Abdülfettah Efendi’ye aittir. Mabeyn-i Hümayun bölümünün üst kat salonunda işlemelerin doğu-batı sentezi hâlinde birlikteliğini görmek mümkündür. Tavan süslemelerinde aynı zamanda deniz, gemicilik odaklı resimler de önemli bir yer tutmaktadır. Süslemelerin çoğu doğu tarzı desenler ve doğadan ilham alınmış parçalardan oluşmaktadır.

Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti 2020 ve ziyaret saatleri

Beylerbeyi Sarayı’na 0-6 yaş arası ve 65 yaş üstü kişiler ücretsiz girebilmekte. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü

Tam Bilet (Yabancı Uyruklu Olanlara): 50 TL

Tam Bilet (Türk Vatandaşları): 25 TL

Öğrenci – Öğretmen – Erler: 10 TL



