Türkiye Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti

Türkiye

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti, yolcular şoförü uyardı.

03 Eylül 2020, Perşembe 21:51 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki metrobüse Halıcıoğlu durağında nereden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti. Durumu fark eden yolcular, metrobüs şoförünü uyardı. Şoför, aracı kenara çekerek yolcuları indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Metrobüsün içinde ve dışında inceleme yapan polis, silahı kullanan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA

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