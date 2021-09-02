Türkiye Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 memur alacak

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 memur alacak

Türkiye

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 memur alacak

İstanbul İli Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 memur duyurdu.

02 Eylül 2021, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır" açıklaması yapıldı.

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