Türkiye Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde şüpheli bir hasta izole odaya alındı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde şüpheli bir hasta izole odaya alındı

Türkiye

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde şüpheli bir hasta izole odaya alındı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran ve kısa zaman önce Çin'e seyahat ettiği öğrenilen bir hostes izole müşahade odasına alındı.

04 Şubat 2020, Salı 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Gelen son dakika haberine göre, bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Koronavirüs insan vücudu dışında tespit edildi, eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Rusya ile bıçak sırtı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İdlib: Suriye’de işler zorlaşıyor
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Onlar yanlış biliyor, kimsenin dostu değil o!
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Müşterinin arkasından konuştu tazminatsız kovuldu