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Beylikdüzü seçim sonuçlarında son durum nedir? Beylikdüzü oy oranları...

Yaklaşık 10 milyon seçmen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy kullandı. Beylikdüzü halkı tercihini yapıp zarfı sandığa attı. Gözler artık seçim sonuçlarında... Beylikdüzü'deki oy oranları da seçimin sonucu için önemli bir yer tutuyor. Peki, Beylikdüzü seçim sonuçlarında son durum nedir?

23 Haziran 2019, Pazar 19:43 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü seçim sonuçlarında son durum nedir? Beylikdüzü oy oranları...

YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün İstanbul için büyük gün geldi. 39 ilçede halk yine sandık başına gitti. Beylikdüzü seçmeni bir adayı belirleyip görevini yerine getirdi. Şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Beylikdüzü seçim sonuçlarında son durum...

Millet İttifakı 61.70% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 37.62% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.41% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.14% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.13%

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