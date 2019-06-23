YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün İstanbul için büyük gün geldi. 39 ilçede halk yine sandık başına gitti. Beylikdüzü seçmeni bir adayı belirleyip görevini yerine getirdi. Şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Beylikdüzü seçim sonuçlarında son durum...

Millet İttifakı 61.70% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 37.62% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.41% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.14% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.13%