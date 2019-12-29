Beylikdüzü'nde bir kadın kocasını öldürüp teslim oldu
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın kocasını silahla vurarak öldürükten sonra polisi arayarak teslim oldu.
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi.
Gözaltına alındı
Polis Ferhat Kırış'ın eşi Binnaz Kırış'ı gözaltına aldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.