Beylikdüzü'nde bir kadın kocasını öldürüp teslim oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın kocasını silahla vurarak öldürükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

29 Aralık 2019, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde bir kadın kocasını öldürüp teslim oldu

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi.



Gözaltına alındı

Polis Ferhat Kırış'ın eşi Binnaz Kırış'ı gözaltına aldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.



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