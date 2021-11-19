Türkiye Beylikdüzü'nde dilenci kadının görüntüleri tartışma yarattı

Beylikdüzü'nde dilenci kadının görüntüleri tartışma yarattı

Türkiye

Beylikdüzü'nde dilenci kadının görüntüleri tartışma yarattı

İstanbul Beylikdüzü'nde dilenci bir kadına ait görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

19 Kasım 2021, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde dilenci bir kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tartışma konusu oldu.

Paylaşılan görüntülerde, üst geçitte dilencilik yapan bir kadının elindeki son model telefonu gizlice kullandığı görülüyor. Kadın telefonu kullandıktan sonra saklıyor. Kadının, üst geçide de lüks araçla geldiği öne sürüldü.



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