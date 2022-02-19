Mersin'de 4 yaşındaki oğlu Mohammad Tahan ile yaşayan Sarah Olabi (25), sabah saatlerinde eşinin yaşadığı Beylikdüzü'ndeki siteye geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sarah Olabi, burada küçük Mohammad'i öldürdü. Sarah Olabi daha sonra intihar etmeye çalıştı. Akrabaların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tahan'ın öldüğünü tespit ederken, durumu iyi olan Olabi hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.









Site sakini Buğra Uzuntaş, "Biz sonradan duyduk sonradan öğrendik. Şok oldum. Ben bu sitede 19 yıldır oturuyorum. Umarım suçlular kanun önünde hesap verir. Çok acı bir olay çünkü. Şok oldum" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

DHA





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