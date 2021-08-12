Türkiye Beylikdüzü’nde olası facia son anda engellendi

Beylikdüzü’nde olası facia son anda engellendi

Türkiye

Beylikdüzü’nde olası facia son anda engellendi

Avcılar seferini yapan İETT midibüsü yandı. Şoförün zamanında aracı park ederek tahliye etmesiyle olası facia önlendi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 20:19 Son Güncelleme:
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angın, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü’ndeki Yakuplu yan yolda Gürpınar - Avcilar seferini yapan İETT midibüsünde çıktı. Sürücü Mahmut Ayboy motor bölümümden dumanlarım çıktığını fark ederek, müdübüsü durdurdu. 10 kadar yolcuyu tahliye eden şoför, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti ve itfaiyeyi aradı. Midibüsün içi ve motor bölümü tamamen yandı. Gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Yangının nedeni araştırıyor.

DHA

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