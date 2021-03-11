Türkiye Beylikdüzü'nde vurularak ölen kadın için intihar iddiası

Beylikdüzü'nde vurularak ölen kadın için intihar iddiası

Türkiye

Beylikdüzü'nde vurularak ölen kadın için intihar iddiası

Beylikdüzü'nde evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. G. Z. isimli kadının evde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alınırken inceleme devam ediyor. İlk belirlemelere göre kadının intihar etmiş olduğu üzerinde duruluyor.

11 Mart 2021, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, 10 katlı apartmanın 6'ncı katında erkek arkadaşının annesi G.B.'ye(59) ait olan evde yaşayan G.Z. isimli kadının, Azerbeycan uyruklu sevgilisi X.B. (31) silahıyla eve geldi. Kısa süre sonra evden silah sesi duyulurken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, içeri girdiklerinde başından vurulan kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede G.Z.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay anında evde bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada şüphelinin ağladığı anlar ise kameraya yansıdı. 


Olayın yaşandığı eve gelen cumhuriyet savcısı incelemelerini tamamladı. İnceleme sonucu yapılan ilk belirlemelere göre kadının intihar ettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İstanbul Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. X.B.'nin ise polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada, kadının erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının annesinin önünde intihar ettiğinin belirlendiği iddia edildi. 



ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILMIŞ

Öte yandan, X.B. ve G.Z.'nin daha önce cezaevine girdikleri çıktı. Çiftin yaklaşık 1 ay önce cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye oldukları ve ev hapsi verilen G.Z.'ye elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi.

DHA


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