Türkiye Beylikdüzü’nde yoğun kar yağışı! Vatandaşlar yol kenarında yürüdü

Beylikdüzü’nde yoğun kar yağışı! Vatandaşlar yol kenarında yürüdü

Türkiye

Beylikdüzü’nde yoğun kar yağışı! Vatandaşlar yol kenarında yürüdü

İstanbul Beylikdüzü’nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. E-5 karayolunda trafik çift yönlü olarak zor ilerlerken, toplu taşımaya binemeyen bazı vatandaşlar yol kenarında yürüdü.

24 Ocak 2022, Pazartesi 18:39 Son Güncelleme:
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İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Özellikle Beylikdüzü Haramidere çevresinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi.


İstanbul’un trafik yükünü çeken E-5 karayolunda da trafiğin kitlenmesiyle yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binemediği için yürümeye başladı.

İSTANBUL (İHA)

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