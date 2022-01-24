Beylikdüzü’nde yoğun kar yağışı! Vatandaşlar yol kenarında yürüdü

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Özellikle Beylikdüzü Haramidere çevresinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi.





İstanbul’un trafik yükünü çeken E-5 karayolunda da trafiğin kitlenmesiyle yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binemediği için yürümeye başladı.

İSTANBUL (İHA)

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