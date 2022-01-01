Türkiye Beylikdüzü’nde zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi

Beylikdüzü’nde zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi

Türkiye

Beylikdüzü’nde zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi

E-5 Beylikdüzü istikametinde çok sayıda araç trafik kazasına karıştı. E5 Beylikdüzü yönü trafiğe kapanırken çok sayıda yaralı bilgisi olduğu öğrenildi.

01 Ocak 2022, Cumartesi 03:39 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 1.30 sıralarında E5 Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alkollü sürücünün kullandığı araba kazaya sebep oldu. 15 aracın karıştığı kazada en az 10 vatandaşın da yaralandığı bilgisine ulaşıldı. E5 Beylikdüzü istikameti adeta savaş alanına döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale etti. Kazaya karışan araçlarda sıkışan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslara alınan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazaya sebep olan şoförün alkollü olduğu öğrenildi. Alkollü sürücü polis ekiplerine zorluk çıkardı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İHA

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