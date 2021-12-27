Beyninde çip olan adam düşünce gücüyle tweet attı

Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından mustarip 62 yaşındaki bir erkeğin artık kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildiği belirtildi.

Açıklama, Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten geldi.

Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı.

'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi.

ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu.

'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi.

Şirket, O'Keefe'nin şöyle dediğini aktardı: "Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum."