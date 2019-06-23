Beyoğlu seçim sonuçlarında son durum nedir? Beyoğlu oy oranları... İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Beyoğlu halkı da sandık başındaydı. Peki, Beyoğlu seçim sonuçlarında son durum nedir?