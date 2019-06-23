Beyoğlu seçim sonuçlarında son durum nedir? Beyoğlu oy oranları...
İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Beyoğlu halkı da sandık başındaydı. Peki, Beyoğlu seçim sonuçlarında son durum nedir?
Beyoğlu seçim sonuçlarında son durum nedir? Bugün İstanbul seçimleri için Beyoğlu seçmeni bağlı bulundukları okula gidip kimliklerini gösterdikten sonra kabinde tercihini yaptı. Zarfı sandığa atan seçmenler şimdi sonuçların akıbetini merak ediyor. İşte Beyoğlu oy oranları...
Millet İttifakı 51.42% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 47.67% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.62% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.17% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.12%