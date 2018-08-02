Yangın, 23.30 sıralarında Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle kısa sürede binayı alevler sardı.

Alev alev yanan evde oturan bir kadın son anda binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ DUMANDAN DOLAYI ZOR ANLAR YAŞADI

Fatih, Şişli ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi.

İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Binadan çıkan dumanlar mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, görüş mesafesi iki metreye kadar düştü.

Sokakta nefes almakta zorlanan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı