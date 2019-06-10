Beyoğlu’nda balkon çöktü: Yaralılar var

Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak’ta 3 katlı binanın balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında balkonda oturan 3’ü çocuk 4 kişi, üçüncü kattan zemine düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çökmeyi gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, balkondan yere düşen 4 kişiyi ve düşenlere yardım ederken yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.